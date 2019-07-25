Emre Kınay'ın yeni işi belli oldu yerel seçimlerde hayal kırıklığına uğramıştı
31 Mart yerel seçimlerinde İYİ Parti'den Kadıköy Belediye Başkanlığına aday olan Emre Kınay, uzun süren sessizliğinin ardından sevenlerini mutlu edecek bir karara imza attı.
31 Mart seçimlerinde Kadıköy'de yüzde 12,40’lık bir oy oranı alan tecrübeli oyuncu Emre Kınay, geleceği hakkında kararı verdi. Siyasi kariyeri başlamadan biten Kınay'ın, Star TV'de başlaması beklenen yeni bir dizi ile ekranlara döneceği öğrenildi.
Şu sıralar Muğla'da tatilini sürdüren Emre Kınay, Birsen Altuntaş'ın haberine göre önümüzdeki sezon başlayacak olan 'Sevgili Geçmiş' dizisinde rol alacak. Süreç Film imzalı dizide Emre Kınay'a başrolde Ece Uslu eşlik edecek.
Ekrem İmamoğlu'nu destekledi: Öte yandan 31 Mart yerel seçimlerinde istediği sonucu elde edemeyen Emre Kınay, 23 Haziran İstanbul seçimlerinde Ekrem İmamoğlu'na destek vermişti.
Peki Emre Kınay kimdir?: Kınay, 5 Mart 1970 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Besteci Erdem Kınay'ın ağabeyidir. İlk, orta, lise eğitimimi İstanbul Küçükçekmece’de tamamladı.