Emre Kınay'ın yeni işi belli oldu yerel seçimlerde hayal kırıklığına uğramıştı

Şu sıralar Muğla'da tatilini sürdüren Emre Kınay, Birsen Altuntaş'ın haberine göre önümüzdeki sezon başlayacak olan 'Sevgili Geçmiş' dizisinde rol alacak. Süreç Film imzalı dizide Emre Kınay'a başrolde Ece Uslu eşlik edecek.