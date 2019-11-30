Emre Kınay Ece Uslu başrolünde olduğu Sevgili Geçmiş dizisinde flaş değişiklik!

Kadrosunda Emre Kınay, Ece Uslu, Sevda Erginci, Melis Sezen ve Seçkin Özdemir gibi oyuncuları buluşturan Star TV'nin dizisi 'Sevgili Geçmiş'de bir flaş değişiklik daha yaşandı. Dizinin senaristinin ardından yönetmeni de değişti.