Emre Kınay Ece Uslu başrolünde olduğu Sevgili Geçmiş dizisinde flaş değişiklik!
Star TV ekranlarının sevilen dizi Sevgili Geçmiş dizisinde flaş bir gelişme yaşandı senaristin ardından o isim de değişti.
Kadrosunda Emre Kınay, Ece Uslu, Sevda Erginci, Melis Sezen ve Seçkin Özdemir gibi oyuncuları buluşturan Star TV'nin dizisi 'Sevgili Geçmiş'de bir flaş değişiklik daha yaşandı. Dizinin senaristinin ardından yönetmeni de değişti.
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Star'da yayınlanan Süreç Film imzalı iddialı dizinin senaryosunu Funda Alp'in yerine usta kalem Gül Abus devralmıştı. Son olarak ise dizinin yönetmen koltuğu değişti.
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Özge Eracar, Burak Çelik ve Burak Yamantürk'ün de rol aldığı dizinin yeni yönetmeni Osman Kaya oldu.
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Bir mektupla hayatları değişen kadınların etkileyici hikayesini ekrana taşıyan diziyi daha önce Aydın Bulut yönetiyordu.
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