Emre Kılınç: Milli forma giyince heyecanlandım
Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, 5. hafta sahasında Trabzonspor’u konuk edecek. Maçın hazırlıkları sürerken takımın başarılı oyuncusu Emre Kılınç, bordo-mavili takımı kesinlikle yeneceklerini söyledi.
Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri’nde, Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde sabah gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü. Koşu ile başlayan antrenman açma-germe çalışmaları ile devam etti. Daha sonra dar alanda 5’e 2 top kapma çalışması yapan Yiğidolar, istasyon çalışması ve çift kale maçla antrenmanı tamamladı.
Antrenmana sakatlıkları bulunan Barış Yardımcı, Serhiy Rybalka ve Armin Djerlek katılmadı. Antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamada bulunan genç oyuncu Emre Kılınç, 1-1 berabere kaldıkları Başakşehir maçını değerlendirdi.
“5 Puan az değil”
Kılınç, “Oynadığımız rakiplere baktığımız zaman 4 maç 5 puan kötü bir istatistik değil. Özellikle de bu hafta 3 puanı kaçırdığımızı düşünürsek 5 puan az değil. Ligin zaten ikinci sıradaki takımının 7 puanı var. Biz çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. İçeride çok iyi de oyun sergiliyoruz" dedi.
"Trabzonspor’u yeneceğimizi kesinlikle düşünüyorum"
Konuşmasının devamında Kılınç, "Trabzonspor maçını da içeride oynuyoruz. Aynı performansı gösterirsek Trabzonspor’u yeneceğimizi kesinlikle düşünüyorum. Zaten bütün çalışmalarımızı ona yönelik, maçı kazanmaya yönelik yapıyoruz. İnşallah pazartesi günü maçı kazanacağımızı düşünüyorum” diye konuştu.