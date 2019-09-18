Emre Kılınç: Milli forma giyince heyecanlandım

“5 Puan az değil”

Kılınç, “Oynadığımız rakiplere baktığımız zaman 4 maç 5 puan kötü bir istatistik değil. Özellikle de bu hafta 3 puanı kaçırdığımızı düşünürsek 5 puan az değil. Ligin zaten ikinci sıradaki takımının 7 puanı var. Biz çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. İçeride çok iyi de oyun sergiliyoruz" dedi.