Emre Kaya'dan Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan itirafı! 'İkimiz de bekarız'
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan ile yakınlaştığı söylenen Emre Kaya, o iddialara cevap verdi.
Serdar Ortaç'ın geçtiğimiz aylarda sürpriz bir şekilde boşandığı eşi Chloe Loughnan'ın popçu Emre Kaya ile yakınlaştığı iddiaları magazin gündemine bomba gibi düşünce Serdar Ortaç'ın bu yakınlaşmayı araştırdığı iddia edildi.
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Serdar Ortaç'ı 2014 yılında evlenip 5 yıl evli kaldığı eşi Chloe'nin Emre Kaya ile yakınlaşması rahatsız etti ve ''Doğru mu?'' diye araştırmaya başladı.
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Bu söylentiler üzerine Emre Kaya, harekete geçti ve Serdar Ortaç'ın da içinin rahatlaması için açıklama yaptı.
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Emre Kaya, Chloe Loughnan ile görüştüklerini itiraf ederek şu sözlere imzasını attı:
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