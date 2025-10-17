Emre Karayel'den güzel haber! 2. kez baba oldu....
2020 yılında iç mimar Gizem Demirci ile evlenen oyuncu Emre Karayel ikinci kez baba oldu.
Oyuncu Emre Karayel en mutlu günlerinden birini yaşıyor. 2020 yılında iç mimar Gizem Demirci ile evlenen oyuncu Emre Karayel ikinci kez baba oldu.
El Değmemiş Aşk', 'Düğüm Salonu', 'Söz Vermiştin', '1 Erkek 1 Kadın' ve 'Son Yaz' gibi yapımlarda yer alan oyuncu Emre Karayel, 2020 yılında iç mimar Gizem Demirci ile nikâh masasına oturmuştu.
Can adında bir oğulları olan çift, geçen aylarda da ikinci çocuklarını beklediklerini duyurmuştu.
Emre Karayel'den müjdeli haber geldi. 53 yaşındaki oyuncu, Instagram hesabından bir kez daha baba olduğunu duyurdu.