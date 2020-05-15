Emre Kara Instagram'da ünlü konuklarla canlı yayınlara devam ediyor
Milliyet köşe yazarı Emre Kara, Instagram hesabında her akşam birbirinden ünlü isimlerle canlı yayınlarda çarpıcı röportajlar gerçekleştiriyor.
Milliyet köşe yazarı Emre Kara karantina günlerinde Instagram'da yaptığı canlı yayınlarında ünlüleri konuk ediyor.
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Emre Kara Gülben Ergen, Kadir Doğulu, Arda Türkmen, Metin Arolat, Yekta Kopan, Reha Özcan, Wilma Elles, Murat Övüç, Kaan Sekban, Kemal Doğulu, Serdar Ortaç, Betül Demir, Özgün, Deeperise, Ümit Erdim, Merve Oflaz, Celil Nalçakan, İvana Sert, Aşkım Kapışmak, Beren Gökyıldız, Mennan Şahin, Var Böyle Tipler, Şokopop gibi ünlü ve fenomen isimlerle gerçekleştirdiği canlı yayınlarla ses getirdi.
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Emre Kara, en son koronayı yenen Burak Akkul & Seda Akkul çiftiyle hastalık süreci ve nasıl yendiklerine dair canlı yayında sohbet etti.
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İnstagram'da gerçekleştirdiği canlı yayınlar on binlerce kişi tarafından izlendi.
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