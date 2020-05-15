Emre Kara Instagram'da ünlü konuklarla canlı yayınlara devam ediyor

Emre Kara Gülben Ergen, Kadir Doğulu, Arda Türkmen, Metin Arolat, Yekta Kopan, Reha Özcan, Wilma Elles, Murat Övüç, Kaan Sekban, Kemal Doğulu, Serdar Ortaç, Betül Demir, Özgün, Deeperise, Ümit Erdim, Merve Oflaz, Celil Nalçakan, İvana Sert, Aşkım Kapışmak, Beren Gökyıldız, Mennan Şahin, Var Böyle Tipler, Şokopop gibi ünlü ve fenomen isimlerle gerçekleştirdiği canlı yayınlarla ses getirdi.