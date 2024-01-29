Emre Belözoğlu'ndan Seçil Erzan çıkışı! Market çalışanına değil Denizbank müdürüne güvendik
Denizbank Şube Müdürü Seçil Erzan'ın sor camiasını milyonlarca dolar dolandırdığı "Fatih Terim Fonu" olayında en çok para kaybeden isim olarak gösterilen Emre Belözoğlu7ndan flaş açıklamalar geldi. Emre Belözoğlu, "Süpermarket çalışanına değil, banka müdürüne güvendik" dedi.
MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, hayatında birçok şey yaşadığını bazı insanları da hayatından çıkardığını söyledi. Belözoğlu yüksek getiri vaadiyle yatırdığı paradan, 3 temmuz dönemine kadar yaşadıklarını anlattı. Belözoğlu'nun Seçil Erzan ile ilgili söyledikleri dikkat çekti.
İkinci, üçüncü gününde işin rengi değişti
Emre Belözoğlu, mağdur olduğu ve kamuoyunda "yüksek karlı gizli fon" adıyla bilinen dolandırıcılık davasıyla ilgili şu ifadeleri kullandı: "Biz bir bankacılık işlemi yapacağımızı düşünerek, kuzenim vasıtasıyla bir yatırıma giriştik. Daha sonra işin ikinci, üçüncü gününde renginin değişmesine şahit olduk."
Bize bankacılık işlemi kağıtları verildi
"Bize bankacılık işlemi yapıldığına dair kağıtlar verildi. Biz yine de buna güvenmedik ve bankaya kendisini şikayet ederek, bankanın müfettişlerini getirttik. Daha sonra da polislerin gelmesini isteyerek hukuksal haklarımızı kullandık. Şu an bu sürecin takipçisiyiz."
Sıkıntılarından beslenen bir güruh var!
"Ne yazık ki popülist bir şekilde, insanların acılarından, yaşamış oldukları sıkıntılarından beslenen bir güruh var. Onlara söyleyebileceklerim, Allah onlara vicdan versin."