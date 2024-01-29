Emre Belözoğlu'ndan Seçil Erzan çıkışı! Market çalışanına değil Denizbank müdürüne güvendik

Bize bankacılık işlemi kağıtları verildi

"Bize bankacılık işlemi yapıldığına dair kağıtlar verildi. Biz yine de buna güvenmedik ve bankaya kendisini şikayet ederek, bankanın müfettişlerini getirttik. Daha sonra da polislerin gelmesini isteyerek hukuksal haklarımızı kullandık. Şu an bu sürecin takipçisiyiz."