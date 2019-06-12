Emre Belözoğlu'ndan kendisine fırça uzatıp özür dileyen kişi için ilk yorum

Emre: Çok şaşırdım Emre Belözoğlu, İzlanda'daki havalimanında açıklama yaptığı sırada mikrofon tutar gibi tuvalet fırçası uzattığı kişinin bazı gurbetçiler tarafından bulunarak, kendisinden özür dilemesine ilişkin video ile ilgili olarak, görüntüleri izlediğini ve çok şaşırdığını da sözlerine ekledi.