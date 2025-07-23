Emre Belözoğlu Çeşme'deki ikiz villalarını sattı meğer villalar...

KİMİN ALDIĞI GİZLENİYOR

Villaların kime satıldığı bilinmezken, satışın detayları ve Belözoğlu’nun elde ettiği kazanç netlik kazanmadı.

Yeni Asır'da yer alana habere göre Çeşme’deki emlak firmaları da satışla ilgili bilgi sahibi olmadıklarını belirtti.