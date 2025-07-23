Emre Belözoğlu Çeşme'deki ikiz villalarını sattı meğer villalar...
Eski futbolcu ve yeni teknik direktör Emre Belözoğlu, yıllar önce Çeşme’de arsa satın almıştı. Bu arsada yaptırdığı ikiz villaları milyonlarca dolar karşılığında sattı. Belözoğlu'nun sattığı villaların arsasının 3. derece arkeolojik SİT alanı olduğu ortaya çıktı. Bakın ünlü teknik adam bu villaları nasıl inşa etti...
Emre Belözoğlu, yıllar önce Çeşme’de arsa satın almıştı. Bu arsada yaptırdığı ikiz villaları milyonlarca dolar karşılığında sattı. Belözoğlu uzun süre önce inşatına başladığı villaların temeli kazılırken büyük bir sorunla karşılaştı.
YAKLAŞIK 10 YIL ÖNCE SATIN ALMIŞTI
Yaklaşık on yıl önce denize sıfır bir arsa alan Belözoğlu, inşaat sırasında ortaya çıkan tarihi eser kalıntıları nedeniyle zor anlar yaşamıştı.
Boyalık mevkiindeki arazide inşaatı sürdürebilmek için yaratıcı bir çözüm bulan Belözoğlu, villaları temel kazmadan çelik konstrüksiyonlar üzerine inşa ettirdi.
TARİHİ KALINTILARI KORUDU
3. derece arkeolojik SİT alanındaki villalar, tarihi kalıntıları camla koruyarak tamamlandı.
KİMİN ALDIĞI GİZLENİYOR
Villaların kime satıldığı bilinmezken, satışın detayları ve Belözoğlu’nun elde ettiği kazanç netlik kazanmadı.
Yeni Asır'da yer alana habere göre Çeşme’deki emlak firmaları da satışla ilgili bilgi sahibi olmadıklarını belirtti.