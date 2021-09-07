Emre Aşık'la boşanan Yağmur Sarnıç şimdi de hakimi tehdit etti! Hesabını soracağım

Hakimi suçladı!

Yağmur Sarnıç, boşanma davası sonrası hakimi suçladı: "Daha bitmedi, işte yeni başlıyoruz. Hakime hanım sıra sende, şimdi yaptığın usulsüzlüklerin hesabını sana sorma zamanı. Bekle ve izle! Hak yemek nasıl oluyormuş; seni o koltuğundan indirdiğimde, yargılanmaya başladığında anlayacaksın!"