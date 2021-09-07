Emre Aşık'la boşanan Yağmur Sarnıç şimdi de hakimi tehdit etti! Hesabını soracağım
Eski Futbolcu Emre Aşık ile Yağmur Sarnıç'ın boşanma davası sonuçlandı. 3 çocuğun velayeti Emre Aşık'a verildi. Mahkeme sonrası Yağmur Sarnıç, hakime akılalmaz tehditlerde bulundu.
Emre Aşık’ın boşanma davasını kabul eden mahkeme, 8 yıldır evli olan çiftin boşanmalarına karar verdi ve 3 çocuğun velayetini babaya bıraktı. Yağmur Sarnıç ayda iki kez çocuklarıyla görüşebilecek.
Mahkeme ayrıca Yağmur Sarnıç’ın, Emre Aşık’a 35 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti. Emre Aşık da eski eşe 5 bin lira nafaka ödeyecek.
Duruşma çıkışında Emre Aşık, “3 çocuğumla beraber yeni bir hayata başlayacağım. Nasip olursa futbola bir ara vermiştim bu olaylardan dolayı. Kariyerime kaldığım yerden tekrar devam edeceğim” dedi.
Hakimi suçladı!
Yağmur Sarnıç, boşanma davası sonrası hakimi suçladı: "Daha bitmedi, işte yeni başlıyoruz. Hakime hanım sıra sende, şimdi yaptığın usulsüzlüklerin hesabını sana sorma zamanı. Bekle ve izle! Hak yemek nasıl oluyormuş; seni o koltuğundan indirdiğimde, yargılanmaya başladığında anlayacaksın!"