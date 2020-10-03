Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Sarnıç'tan skandallar! 'Arabada bana tecavüze kalkıştı'
Son günlerde gündemden düşmeyen Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Sarnıç, yine şaşırtan itiraflara imza attı.
Eski milli Futbolcu Emre Aşık’ın boşanmak üzere olduğu eşi Yağmur Sarnıç, UçanKuş TV'de yayınlanan Canlı Masa programına konuk oldu. Son zamanlarda hakkında çıkan iddialara yanıt veren Sarnıç, canlı yayın esnasında şoke eden bir itirafta bulundu.
Sarnıç, ''Çok samimi olmadığım bir arkadaşım beni bir yere bırakacaktı, arabada bana tecavüz etmeye çalıştı. Ben orada kendimi koruyamasaydım, bana tecavüz edip belki de daha sonra öldürüp gömecekti. Hayır evli değildim o zamanlar. Daha reşit bile değildim bu olayı yaşadığımda. İnsan kendinin korumalı'' dedi.
Öte yandan geçtiğimiz günlerde de Erol Köse'nin Emre Aşık'ın Fethullah Gülen'i ziyaret ettiğine dair fotoğrafları gündeme getirmesinin ardından Sarnıç şok eden açıklamalarda bulundu. Konuyla ilgili konuk olduğu canlı yayında suskunluğunu bozan Yağmur Sarnıç, Emre Aşık'ın eski sevgilisi Aysun Kayacı'yı da sürece dahil ederek kendini savundu.
Yağmur Sarnıç, Emre Aşık'ın itirafçı olduğunu açıkladı. Sarnıç "Ama nedense bu kadar insan itirafçı olduğu halde Fetöcü anıldı ama bu insan neden itirafçı olduğu halde neden Fetöcü olarak itirafçı olarak anılmadı." dedi.