Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Sarnıç'tan skandallar! 'Arabada bana tecavüze kalkıştı'

Sarnıç, ''Çok samimi olmadığım bir arkadaşım beni bir yere bırakacaktı, arabada bana tecavüz etmeye çalıştı. Ben orada kendimi koruyamasaydım, bana tecavüz edip belki de daha sonra öldürüp gömecekti. Hayır evli değildim o zamanlar. Daha reşit bile değildim bu olayı yaşadığımda. İnsan kendinin korumalı'' dedi.