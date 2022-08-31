Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Sarnıç yakalandı! Hapis cezası vardı

Yağmur Aşık'ın hakkında yakalama kararı çıkmıştı

Milliyet'in haberine göre boşanma ve velayet davalarının devam ettiği sırada Yağmur Sarnıç, Emre Aşık’ın avukatı Funda Sadıkahmet’i arayarak hakarette bulunup tehdit edince bu sefer de avukat Sadıkahmet ile davalık oldu.