Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Sarnıç tahliye oldu! Cezaevinden çıkar çıkmaz çektiği videolar şaşırttı
Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Sarnıç, Düzce'de yol kontrolünde Jandarma'yı darp etmiş, saldırıyla ilgili de kesinleşmiş hapis cezası almıştı. Pasaport işlemleri için gittiği Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltına alınan Sarnıç tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Sarnıç tahliye edildi. Cezaevinden çıkar çıkmaz yaptığı paylaşımlar da dikkat çekti.
Futbolcu Emre Aşık’ın eski eşi Yağmur Sarnıç, Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde şüphelenilerek durdurulmuştu. Sarnıç’ın Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolünü yapan ekipler, Sarnıç hakkında Düzce İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından ‘Suçluyu kayırma’ suçundan arandığını görmüştü.
Bunun üzerine gözaltına alınana Sarnıç, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Tutuklanan Yağmur Sarnıç, Bakırköy Kadın Cezaevine gönderilmişti. Kanal D Haber'den İbrahim Konar'ın aktardığı bilgilere göre; Yağmur Sarnıç tahliye oldu.
Tahliye olur olmaz aracıyla şehir turuna çıkan Yağmur Sarnıç, son ses müzik açarak videolar çekti. O videolarda imalı ve tehdit içeren sözler paylaştı.
Yağmur Sarnıç'ın bu sözleri kime söylediği merak konusu olurken İbrahim Konar, Sarnıç ve avukatıyla da iletişime geçmek istese de tahliye kararıyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.