Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Sarnıç 'Göğüslerini çek at' diyen sapığı ifşa etti
Futbolcu Emre Aşık'ın olaylı boşanma sürecinde olduğu Yağmur Sarnıç, ''Bana göğüslerini at" mesajı atan sapığı ifşa etti.
2012 yılında Fransa'da futbolcu Emre Aşık ile dünyaevine giren Yağmur Sarnıç, geçtiğimiz aylarda evliliğinde kriz yaşamış, şiddet ve ihanet iddialarının ardından ikili, ayrılma kararı almıştı.
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Çekişmeli süren boşanma davasında çocukların velayet krizi sonrası zor günler geçiren Yağmur Sarnıç, sosyal medyada bir takipçisinin mesajıyla çileden çıktı.
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Sosyal medya hesabı Instagram'dan hayatıyla ilgili sıklıkla paylaşım yapan Sarnıç, bir takipçisinin attığı "Bana yüzünü çekmeden göğüslerini at" mesajını ifşa etti.
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Ünlü kadınların kabusu haline gelen sosyal medya tacizine maruz kalan Sarnıç, "Allah seni ıslah etsin. Senin gibi sapıkların soyu tükenir inşallah hadsiz pislik, yaratık" sözleriyle isyan etti.
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