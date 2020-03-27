Emre Aşık'ın eşi uyuşturucu taciriyle yakalanan eşi Yağmur Aşık hakaret etmiş

Kaçtığı sırada şüpheler aracı kolluk görevlilerinin üzerine sürüp bir personele çarparak onu yaraladı. Bu olayın akabinde 34 S 4443 plakalı araç sürücüsünün Erdi S. isimli kişi olduğu tespit edilmiş ve kolluk kuvvetlerince tespit edilen ikamette şüphelilerin yakalanması için Cumhuriyet Başsavcılığımızın kararıyla yapılan arama sonucunda Erdi S. ve Yağmur Aşık isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca ikametten 2 adet ruhsatsız tabanca ile toplam 89 adet tabanca fişeği ele geçirildi” denildi.