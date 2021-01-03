Emre Aşık'ı öldürtmek isteyen Yağmur Sarnıç'ın ikinci tetikçisi bakın kim çıktı

Eski milli futbolcu Emre Aşık, boşanma aşamasında olduğu eşi Yağmur Sarnıç’ın kendisini cezaevi firarisi Erdi Sungur’la öldürtmek için tetikçi tuttuğunu öne sürerek şikâyetçi olmuştu. Yağmur Sarnıç ise iddiaları kabul etmemişti. Geçtiğimiz eylül ayında ise Emre Aşık, Sarnıç’ın Baycan Şenürek adında ikinci tetikçi tuttuğu ihbarını almış, olayı mahkemeye taşımıştı. Şikâyetin ardından gözaltına alınan Sarnıç ve aile dostu olduğunu söylediği Şenürek, adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştı.