Emre Aşık-Yağmur Sarnıç davasında dehşete düşüren gizli mesajlar ortaya çıktı
Eski milli futbolcu Emre Aşık'ı öldürmeyi planladıkları iddiasıyla eski eşi Yağmur Sarnıç'ın da aralarında bulunduğu 3 sanığın yargılandığı davada Emre Aşık, ifadesinde, kendisini öldürme planlarının yer aldığı mesajlaşmalar olduğunu söyledi.
Emre Aşık, talimatla Anadolu Adliyesi'nde ifade verdi. Aşık ifadesinde sanık Erdi Sungur'un avukatına ulaştığını, Baycan Şentürk'ün ikinci tetikçi olarak yer aldığını ve kendisini öldüreceklerine dair mesajlar olduğunu söyledi.
Emre Aşık, Yağmur Aşık'ın eski eşi olduğunu, sanık Baycan Şentürk'ü tanımadığını belirterek "Sadece eşimin önceden hikaye durumunda ilk başta 'Aile dostum' diye bahsettiği, ardından da 'Kocam' diye bahsettiği kişi olarak tanıyorum. Kendisiyle kesinlikle yüz yüze gelmiş değilim, görüşmüşlüğüm de yoktur.
"Mesaj kayıtları dosyaya sunulmuştur, ben sorumlulardan şikayetçiyim"
Olay günü beni avukatım Funda Sadıkahmet aradı, sanık Erdi Sungur'un ona ulaştığını ve ikinci tetikçi olarak Baycan Şentürk olduğunu ve bu işin biteceğine, iki üç gün önce beni vuracaklarına dair konuşmaların geçtiğini bana söyledi. Hatta mesaj da vardı, avukatım bana bu mesajı gönderdi. Mesajda Baycan Şentürk'ün beni öldüreceği yazıyordu. Aynı zamanda Erdi Sungur denilen kişi 155'i aramıştır. Erdi de dosyada sanıktır, sonrasında ben şikayetçi oldum. Mesaj kayıtları dosyaya sunulmuştur, ben sorumlulardan şikayetçiyim. Cezalandırılmalarını istiyorum" ifadelerini kullandı.
"Bir şekilde boşanmadan ölmesini sağlayıp mirastan pay almak istedi"
Emre Aşık'ın avukatı Funda Sadıkahmet ise "Müvekkilimizin boşanma aşamasında olduğu dönemde eski eşi Yağmur müvekkilimizi öldürtüp tabiri caizse bir şekilde boşanmadan ölmesini sağlayıp mirastan pay almak istemiştir. Bu nedenle asıl dosyada dinlettiğimiz tanık, Erdi isimli kişiyi para karşılığı müvekkilimi öldürtmek üzere tuttuğuna ilişkin ifade de vermiştir, daha sonra bize bir ihbar geliyor.