Emre Aşık Yağmur Sarnıç arasında sular durulmuyor! Velayet krizi çıktı
Yakın bir zamanda magazin kamuoyunda gündemden düşmeyen Emre Aşık ve Yağmur Sarnıç arasında bir velayet krizi daha çıktı.
Eski milli futbolcu Emre Aşık ile boşanma sürecindeki Yağmur Sarnıç arasında önceki günlerde gergin anlar yaşandı. Çekişmeli, sancılı devam eden boşanma davasında geçici bir süreliğine velayetleri babaları Emre Aşık'a verildi.
Çiftin üç çocuğunun geçici velayeti 8 ay önce babaları Emre Aşık’a verilmişti. Yağmur Sarnıç, çocuklarını mahkeme kararıyla her pazar saat 10.00’da Aşık’ın Ataşehir’deki evinden alıp aynı gün saat 16.00’da teslim ediyor.
TV100'de yer alan habere göre, bu hafta çocuk teslimi sırasında çiftler arasında tartışma çıktı. Annelerinden ayrılmak istemeyen çocukların ağladığı dikkat çekti. Aşık ve Sarnıç’ın dakikalarca kavga etmesi site sakinlerinin de tepkisini çekti.
Önceki aylarda, Yağmur Aşık'ı çocuklarını darp ettiği ve kötü davrandığı için mahkemeye vermişti. Çocukların darp edildiğini gösteren fotoğraflarına rağmen, anne Yağmur Aşık suçlamayı reddetmişti.