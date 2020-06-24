Emre Aşık Yağmur Sarnıç arasında sular durulmuyor! Velayet krizi çıktı

TV100'de yer alan habere göre, bu hafta çocuk teslimi sırasında çiftler arasında tartışma çıktı. Annelerinden ayrılmak istemeyen çocukların ağladığı dikkat çekti. Aşık ve Sarnıç’ın dakikalarca kavga etmesi site sakinlerinin de tepkisini çekti.