Emre Aşık ve Yağmur Sarnıç mahkemede! Olaylı boşanma davasına sevgilisiyle geldi...

"Dört çocuk daha doğuracağını söylemektedir"

Emre Aşık, şu ifadeleri kullandı: Evlenmek istediğini, dört çocuk daha doğuracağını söylemektedir. Hatta kendisine alınan tektaşı da göstermektedir. Benim de aile yakınlarım, arkadaş çevrem vardır.