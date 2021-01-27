Emre Aşık ve Yağmur Sarnıç mahkemede! Olaylı boşanma davasına sevgilisiyle geldi...
Eski futbolcu Emre Aşık ile Yağmur Sarnıç’ın skandallarla dolu boşanma davası görüldü. Yağmur Sarnıç duruşmaya sevgilisiyle katılırken Emre Aşık, “Daha boşanmadan başka biriyle aynı evde yaşamaktadır. Artık ona nafaka ödemek istemiyorum” diye konuştu.
Olaylı ayrılık süreciyle sık sık gündeme gelen Emre Aşık ile Yağmur Sarnıç’ın çekişmeli boşanma davası dün İstanbul Aile Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya davacı-karşı davalı Emre Aşık ile davalı-karşı davacı Yağmur Sarnıç avukatlarıyla birlikte katıldı.
"Başka bir erkekle birlikte olduğunu açıkladı"
Hürriyet'ten Özge Eğrikar imzalı haberde, Yağmur Sarnıç adliyeye sevgilisi Beycan Şenürek ile birlikte geldi. Duruşmada söz alan Emre Aşık, eşinin televizyon programlarına katılarak başka bir erkekle birlikte olduğunu açıkladığını ve artık ona nafaka vermek istemediğini söyledi.
"Dört çocuk daha doğuracağını söylemektedir"
Emre Aşık, şu ifadeleri kullandı: Evlenmek istediğini, dört çocuk daha doğuracağını söylemektedir. Hatta kendisine alınan tektaşı da göstermektedir. Benim de aile yakınlarım, arkadaş çevrem vardır.
"Şimdi ise davayı uzatmaya çalışmaktadır"
Yağmur Sarnıç’ın velayet talebini reddeden mahkeme, Emre Aşık’ın tanıklarının dinlenmesi için duruşmayı erteledi. Kendisi bir an önce bu davanın bitmesini ve evlenmek istediğini belirtmiştir. Şimdi ise davayı uzatmaya çalışmaktadır.