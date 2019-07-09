Emre Aşık ve Yağmur Sarnıç ilk kez yüzleşti! Canlı yayında bir anda ortalık karıştı
Emre Aşık ile Yağmur Sarnıç çifti, yaşanan skandal olayların ardından ilk kez Beyaz TV ekranlarında yüzleşti. Yağmur Sarnıç'ın program esnasında "Trans bireylerin evinde ne işi vardı ulan" demesi ise ikili arasındaki gerilimin fitilini ateşledi.
Eski milli futbolcu Emre Aşık, boşanma aşamasında olduğu Yağmur Sarnıç ile katıldığı bir canlı yayında yüzleşti. Çocuklarının elinden alındığı görüntülerdeki perişan haliyle geçtiğimiz haftanın en çok konuşulan isimlerinden biri olan Yağmur Sarnıç, yayında Emre Aşık'ın trans bireylerle ilişkisi olduğunu ima etti.
Yayına ilk olarak tek katılan Emre Aşık, en büyük hatasının Yağmur'a güvenmek olduğunu söyledi. Olayların neden bu noktaya geldiği hakkında da açıklamalarda bulunan Emre Aşık, "Yağmur bana icra yoluyla gelmen lazım dedi. Olaylar o yüzden o raddeye geldi" diyerek şöyle konuştu:
Ablamı darp ve tehdit etti: 15 günde görüş günü verildiği için zoruma gitti. Yağmur benimle hakaret ve tehdit içerikli konuşuyordu. Yağmur, ablamı darp ve tehdit etti. En büyük hatam Yağmur'a güvenmek oldu. Beni uyaran arkadaşlarıma rağmen kararımı verdim.
Yaptığı hataları gençliğine verdim: "İyi giden ticari hayatım altüst oldu. Yağmur beni herkesten uzaklaştırdı. Ticari hayatımda çok kayıp oldu. Demek ki yaşanması gerekiyormuş. Benim de imtihanım bu. Yağmur'un yaptığı hataları gençliğine verdim"