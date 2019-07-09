Emre Aşık ve Yağmur Sarnıç ilk kez yüzleşti! Canlı yayında bir anda ortalık karıştı

Yayına ilk olarak tek katılan Emre Aşık, en büyük hatasının Yağmur'a güvenmek olduğunu söyledi. Olayların neden bu noktaya geldiği hakkında da açıklamalarda bulunan Emre Aşık, "Yağmur bana icra yoluyla gelmen lazım dedi. Olaylar o yüzden o raddeye geldi" diyerek şöyle konuştu: