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Emre Aşık görüntüler olduğunu belirtip Yağmur Sarnıç'ı şikayet etti: Cinsel içerikli...

Emre Aşık görüntüler olduğunu belirtip Yağmur Sarnıç'ı şikayet etti: Cinsel içerikli...

Eski futbolcu Emre Aşık'ın, anlaşmalı boşanma davası açtığı sekiz yıllık eşi Yağmur Aşık hakkındaki iddialar şoke etti.

Emre Aşık görüntüler olduğunu belirtip Yağmur Sarnıç'ı şikayet etti: Cinsel içerikli...

Yağmur Sarnıç'ın, boşanma aşamasında olduğu eşi Emre Aşık'ı öldürmek için kiralık katil tuttuğu iddia edilmişti. Söz konusu iddialar sonrası Sarnıç ve kiralık katil olarak tuttuğu iddia edilen Erdi Sungur hakkında dava açılmıştı.

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Emre Aşık görüntüler olduğunu belirtip Yağmur Sarnıç'ı şikayet etti: Cinsel içerikli...

Ünlü futbolcunun üç çocuğunun annesi Yağmur Sarnıç, Emre Aşık'ın çocuklarını taciz ettiğini ve dövdüğünü iddia etmişti.

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Emre Aşık görüntüler olduğunu belirtip Yağmur Sarnıç'ı şikayet etti: Cinsel içerikli...

Taraflar arasındaki iddialara geçtiğimiz gün yeni bir iddia daha eklendi.

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Emre Aşık görüntüler olduğunu belirtip Yağmur Sarnıç'ı şikayet etti: Cinsel içerikli...

Polis merkezine giden Emre Aşık verdiği ifadesinde, boşanmak üzere olduğu eşinin yeni sevgilisi olduğunu ileri sürdüğü Baycan Şenyürek ile kızlarını evde yalnız bırakıp, canlı yayına gittiğini belirtti.

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