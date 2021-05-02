Emre Aşık görüntüler olduğunu belirtip Yağmur Sarnıç'ı şikayet etti: Cinsel içerikli...
Eski futbolcu Emre Aşık'ın, anlaşmalı boşanma davası açtığı sekiz yıllık eşi Yağmur Aşık hakkındaki iddialar şoke etti.
Yağmur Sarnıç'ın, boşanma aşamasında olduğu eşi Emre Aşık'ı öldürmek için kiralık katil tuttuğu iddia edilmişti. Söz konusu iddialar sonrası Sarnıç ve kiralık katil olarak tuttuğu iddia edilen Erdi Sungur hakkında dava açılmıştı.
Ünlü futbolcunun üç çocuğunun annesi Yağmur Sarnıç, Emre Aşık'ın çocuklarını taciz ettiğini ve dövdüğünü iddia etmişti.
Taraflar arasındaki iddialara geçtiğimiz gün yeni bir iddia daha eklendi.
Polis merkezine giden Emre Aşık verdiği ifadesinde, boşanmak üzere olduğu eşinin yeni sevgilisi olduğunu ileri sürdüğü Baycan Şenyürek ile kızlarını evde yalnız bırakıp, canlı yayına gittiğini belirtti.