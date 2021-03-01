Emre Altuğ'u ifşa etti Burcu Çağrı kızınca tüm özelini Instagram'da sergiledi
Emre Altuğ'un ''Benim o kişiyle alakam yok'' sözleri eski manken Burcu Çağrı'yı çileden çıkardı. Çağrı, Altuğ'u yalanlayan özelini ifşa etti.
Emre Altuğ ile beraber olduğu söylenen Burcu Çağrı geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabı Instagram'dan dikkat çeken bir paylaşım yapmıştı. Çağrı, ''Yürekli ol'' diyerek Serdar Ortaç’ın 2002 yılında çıkardığı 'Çakra' albümünden 'Adam Gibi' şarkısının sözlerini eklemişti.
Burcu Çağrı, Instagram'da yaptığı paylaşımına şunları yazmıştı:
"Kırılgan mı sizce? Haksızlık karşısında asla! Tam tersi acımasızdır, çünkü dürüsttür. Arkadan vurmakla, yalan dolanla adam olunmaz. Haksızlığa da boyun eğmez. Sesini çıkartır, susmaz, susmamalı da, susmak ezikliktir. Hakkını aramalısın.''
''Kendini kandırma, karşındakini kandırma, gerçek duygun nerede? Kaçma ondan, hatırla. Sonunda üzülen sen olacaksın. Ben nasıl üzüldüğünü biliyorum...''
''Hatırla, hatırlamalısın. Çünkü duygun var biliyorum. Bu öyle kolay olmaz, olmayacak. Hatırla, yalansız hatırla, adam gibi hatırla. Sen de çok iyi biliyorsun.''