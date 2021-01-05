Emre Altuğ trafik kazası geçirdi sağlık durumunu Instagram'dan açıkladı
Emre Altuğ, dün saat 18.00 sularında Ortaköy sahil yolunda kaza yaptı. Sağlık durumunu ise sosyal medya hesabından açıkladı.
Acun Ilıcalı'nın dijital platformu Exxen'de 'Sihirli Annem' dizisi ile yeniden ekranlara dönen Emre Altuğ, dün otomobiliyle Ortaköy sahil yolunda kaza yaptı. Kazayı yara alamadan atlatan Altuğ, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:
''Dün geçirdiğim trafik kazasında ben dahil hiçbir yaralanma olmamıştır çok şükür. Merak edenlere, geçmiş olsun dileyenlere sonsuz teşekkür ederim.''
Emre Altuğ'un lüks aracıyla yaptığı kazada hiçbir yaralanma olmazken aracında da büyük bir hasar olmadığı gözlendi.
Emre Altuğ: 14 Nisan 1970 tarihinde İstanbul Levent'te ev hanımı bir anne ve diş hekimi bir babanın ikinci çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Tam adı Niyazi Emre Altuğ'dur.