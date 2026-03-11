Emre Altuğ hayatının dönüm noktasını ilk kez açıkladı! Bütün kazancını bakın nasıl batırmış...

Altuğ, sanat dünyasında sıkça kullanılan “star” kavramına da mesafeli olduğunu söyledi:

“Star olmak için yapılması gereken bazı şeyler var. Bu tamamen bir tercih meselesi ama ben o hayatı seçemem. Benim için starlık sahnede olur. Günlük hayatta daha sade ve sıradan yaşamayı seviyorum.”