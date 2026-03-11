Emre Altuğ hayatının dönüm noktasını ilk kez açıkladı! Bütün kazancını bakın nasıl batırmış...
Ünlü şarkıcı ve oyuncu Emre Altuğ, katıldığı programda yıllar sonra yaptığı samimi açıklamalarla dikkat çekti. Altuğ, kariyerinin bir döneminde kazandığı parayı açtığı eğlence mekânına yatırdığını ve bu girişimin başarısız olduğunu ilk kez bu kadar açık anlattı.
“İbrahim Selim ile Bu Gece” programına konuk olan Emre Altuğ, işletmecilikte istediği başarıyı yakalayamadığını söyledi. Lise yıllarından beri bir mekân açma hayali olduğunu belirten sanatçı, o süreçte büyük bir tecrübe kazandığını ifade etti.
“İşletmeciliği yapamadım. Diğer işlerden kazandığım paranın neredeyse tamamını açtığım mekâna yatırdım. Liseden beri böyle bir hayalim vardı ama olmadı. Sonuçta bir tecrübe oldu. Bilmediğin işe girmemek lazım.”
Emre Altuğ, müzik kariyerinin başlangıcında Sezen Aksu’nun önemli bir rol oynadığını da anlattı. 1996 yılında birlikte konserler verdiklerini söyleyen Altuğ, Aksu’nun kendisine albüm yapmayı teklif ettiğini ancak o dönem oyunculuğa daha sıcak baktığını belirtti. Daha sonra beste yapmaya başladığını anlatan sanatçı, “Hey Seni Yerler” şarkısının ilk olarak kendisi için yazıldığını da açıkladı.
Altuğ, sanat dünyasında sıkça kullanılan “star” kavramına da mesafeli olduğunu söyledi:
“Star olmak için yapılması gereken bazı şeyler var. Bu tamamen bir tercih meselesi ama ben o hayatı seçemem. Benim için starlık sahnede olur. Günlük hayatta daha sade ve sıradan yaşamayı seviyorum.”