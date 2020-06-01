Emrah Karaduman Farah Zeynep Abdullah aşk mı yaşıyor? Gündemi salladılar

Ünlü oyuncu Doğu Demirkol ile yaklaşık 5 ay kadar bir ilişki yaşayan güzel oyuncu Farah Zeynep Abdullah daha sonra ortaklaşa aldıkları karar ile Demirkol'dan ayrılmıştı. Bugün ise magazin gündemine gelen bir haber kamuoyuna adeta bomba gibi düştü.