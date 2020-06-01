Emrah Karaduman Farah Zeynep Abdullah aşk mı yaşıyor? Gündemi salladılar
Oyuncu Doğu Demirkol'dan ayrıldıktan sonra müzikal çalışmalarıyla bilinen Emrah Karaduman ile aşk yaşadığı iddia edilen Farah Zeynep Abdullah gündemi salladı.
Ünlü oyuncu Doğu Demirkol ile yaklaşık 5 ay kadar bir ilişki yaşayan güzel oyuncu Farah Zeynep Abdullah daha sonra ortaklaşa aldıkları karar ile Demirkol'dan ayrılmıştı. Bugün ise magazin gündemine gelen bir haber kamuoyuna adeta bomba gibi düştü.
"Emrah Karaduman ile aşk mı yaşıyor?": 2020'nin Mart ayında Doğu Demirkol ile ilişkisini sonlandıran Farah Zeynep Abdullah'ın müzikal çalışmalarıyla bilinen Emrah Karaduman ile yeni bir aşka yelken açtığı iddiası gündeme oturdu.
Farah Zeynep Abdullah, Aleyna Tilki'yle yaptığı müzikal çalışmalarıyla ünlenen Emrah Karaduman'la son günlerde sürekli bir araya gelmeye başladı.
28 yaşındaki müzisyenle eğlenceli anlarını da Instagram'da paylaşan ünlü oyuncu, akıllara "Yeni bir aşk mı doğdu?" sorusunu getirdi. Emrah Karaduman, Aleyna Tilki ile birçok hit şarkıya imza atmakla kalmadı; ikilinin uzun süre aşk yaşadığı haberleri de çıkmıştı.