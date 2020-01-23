Emrah eşi Sibel Kirer'den boşanıyor eşi yüksek tazminat için avukat arıyor
Emrah, 6 yıl önce evlendiği Sibel Kirer'den boşanma kararı aldı. Kirer, yüksek tazminat alabilmek için avukat aramaya başladı.
2014 yılında hayatını Sibel Kirer ile birleştiren Emrah'ın bu evlilikten 2 çocuğu olmuştu fakat bu mutluluk uzun sürmedi. Ünlü şarkıcı, iki çocuğunun annesi Sibel Kirer'den boşanma kararı aldı.
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Birkaç ay öncede boşanma kararı alan ünlü çift, birbirlerine bir şans daha vermişti. Boşanmamak için son bir yıl özel danışmanlar tutan ikili, ne yazık ki evliliklerini kurtaramadı.
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Ayrılık konusunda kararlı olan Sibel Kirer, birçok avukatla görüşmeye başladı. Kirer, istediği şartları yerine getirebilecek bir avukatı ise henüz bulamadı.
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Kirer, 6 yıllık evliliğinin ardından Emrah'tan yüksek bir tazminat ve aylık nafaka alabilir.
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