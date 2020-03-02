Emrah eşi Sibel Kirer Erdoğan ile boşanıyor dediler! Karısı konuştu
Şarkıcı Emrah Erdoğan'ın eşi Sibel Kirer Erdoğan'dan boşanacağı söyleniyordu. İddialara ilişkin Emrah'ın karısı ilk kez konuştu.
Nişantaşı'nda alışveriş yaparken görüntülenen şarkıcı Emrah Erdoğan'ın eşi Sibel Kirer Erdoğan, haklarında çıkan boşanıyorlar haberlerine yalanladı. Yurtdışından gelen arkadaşları ile alışverişe çıkan Sibel Kirer, Emrah ile boşanmadıklarını söyledi.
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Sibel Kirer Erdoğan, muhabirlere "Boşansak ortaya çıkardı, biz boşanmadık, yüzüğüm de parmağımda. Evleri ayırdığımız doğru değil" dedi.
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Eşi Emrah'ın müzik ve film çalışmaları içinde olduğunu söyleyen Sibel Erdoğan daha sonra annesi ve arkadaşı ile alışverişe devam etti.
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Evliliklerinde kriz yaşadıkları iddia edilen çiftin bir yıldır evlilik terapisi aldığı söylentileri çıkmıştı.
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