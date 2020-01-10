Emrah Acun Ilıcalı'ya açtığı davayı kazandı! Mahkeme tazminat cezasına hükmetti

Ünlü şarkıcı Emrah, kendisinin izni olmadığı gerekçesiyle ‘Unutabilsem, İhtiyacı Var ve Götür Beni Gittiğin Yere’ adlı eserlerinin O Ses Türkiye ve Rising Star programlarında okunmasından dolayı Acun Medya'ya dava açmıştı.