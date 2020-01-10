Emrah Acun Ilıcalı'ya açtığı davayı kazandı! Mahkeme tazminat cezasına hükmetti
Şarkıcı Emrah ‘Unutabilsem, İhtiyacı Var ve Götür Beni Gittiğin Yere’ adlı eserlerini kendisinden onay alınmadan okunduğu gerekçesiyle Acun Medya'ya açtığı tazminat davasını kazandı.
Ünlü şarkıcı Emrah, kendisinin izni olmadığı gerekçesiyle ‘Unutabilsem, İhtiyacı Var ve Götür Beni Gittiğin Yere’ adlı eserlerinin O Ses Türkiye ve Rising Star programlarında okunmasından dolayı Acun Medya'ya dava açmıştı.
İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde yapılan duruşmada Emrah Erdoğan'ın avukatı davanın kabulüne karar verilmesini isterken, Acun Medya'nın avukatı davanın reddini istedi.
Davayı kısmen kabul eden mahkeme davacı Emrah Erdoğan'ın ‘Belalım Benim' adlı esere yönelik talebini reddetti. Unutabilsem, Götür Beni Gittiğin Yere ve İhtiyacı Var adlı eserler yönünden ise mali ve manevi haklarının ihlal edildiğine karar verdi.
Mahkeme, üç eser için 54 bin lira maddi, 30 bin lira ise manevi tazminatın faiziyle birlikte davacı şarkıcı Emrah’a ödenmesine karar verdi.