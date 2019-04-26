Emniyetin ilk kadın helikopter pilotunun yeni hedefi

"Gökyüzünde helikopter ya da uçak görünce heyecanlanırdım"

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Erol, küçüklüğünde gökyüzünde uçak veya helikopter gördüğünde heyecanlandığını ve severek yapacağına inandığı için pilotluğu seçtiğini ifade etti. Daire Başkanı Uygar Elmastaşı ile yardımcılarının teşkilata kadın helikopter pilotu kazandırmak için yoğun çaba sarf ettiklerini aktaran Erol, amirlerinden her zaman destek gördüğünü kaydetti. Pilot olmaya karar verdiğinde ailesinin tedirgin olduğunu anlatan Erol, tedirginlik halinin bir süre sonra yerini gurura bıraktığını ve kendisini desteklemeye başladıklarını söyledi.