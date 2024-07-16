Emniyetin havadaki gözü Melek komiser her an göreve hazır

Geçici bir süreliğine Kayseri'ye konuşlandırılan, gece gündüz kayıt yapma, uzak mesafelerden plaka ve yüz tanıma yapabilen özel kamera donanımına sahip helikopterde görev yapan komiser Ebru Melek Kof, kent asayişinin adeta havadaki gözü oluyor.