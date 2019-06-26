Emniyet şeridi ihlali yaptı! Berkay Şahin kendisini böyle savundu
Geçtiğimiz günlerde, emniyet şeridinden giderken görüntülenen Berkay, ''Yine olsa yine yaparım'' diyerek neden emniyet şeridi ihlali yaptığını açıkladı.
Geçtiğimiz günlerde lüks aracıyla emniyet şeridinden giderken görüntülenen şarkıcı Berkay'ı bir vatandaş fark etmiş ve videosunu çekmişti. Emniyet şeridini ihlal eden Şarkıcı Berkay'a birçok kişi tepki göstermişti. Berkay, tepki çeken video ile ilgili açıklama yaptı.
'Yeni olsa yeni yaparım' diyen Berkay'ın öne sürdüğü mazeret pek de kabul görecek gibi değil. Zira bu durumda çocuğu olan her anne baba, emniyet şeridine dolar.
Eşi Özlem Ada Şahin'le birlikte açıklama yapan Berkay, emniyet şeridini kullanmasıyla ilgili şu mazereti öne sürdü:
-"Abi şimdi yaptığım hatayı savunacak kadar eğitimsiz değilim. O bir hata ama şöyle bir şey söz konusu.
-O gün biz Özlem'le evimizde değildik Arya'nın da süt ve süt ürünlerine alerjisi var Özlem'in annesi bizdeydi. Bize resim attı. Yüzünün bir tarafı kızarmış sanırım sütlü bir şey yedi.