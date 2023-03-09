Emniyet resmen açıkladı! Depremde 55 çocuk 140 yetişkin kayıp1 Kimliği belirsiz 1 yaşında 137 bebek var!

"Kimlik tespiti için personel görevlendirildi"

“Deprem bölgesinde ailelerinden ayrı olarak kurtarılan veya bulunan çocukların mutlak kayıt altına alınarak teslim edilmesi, teslimin öncelikle sağlık görevlilerine yapılmasının sağlanması, sağlık görevlilerine teslimin mümkün olmaması durumunda çocuğun bulunduğu veya kurtarıldığı bina numarasının veya yerinin kaydedilmesi, teslim edilen şahısların kimlik bilgileri ve fotoğraflı tespitlerin sağlanması ve teslim edilen şahıslara ait araç bilgilerinin kaydedilmesi; olay yerinde video, resim vasıtasıyla adres bilgilerinin kayıt altına alınarak teslim edilen sağlık kuruluşunun bilgilerinin eksiksiz kaydının yapılması hususlarıyla deprem mağduru çocuklara yönelik sadece bu işlemlerin takibi ve yürütülmesi amacıyla deprem bölgesi ve bölgeden hasta sevk edilen tüm kolluk birimlerinde yirmi dört saat esasına göre personel görevlendirilmiştir."