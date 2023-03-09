Emniyet resmen açıkladı! Depremde 55 çocuk 140 yetişkin kayıp1 Kimliği belirsiz 1 yaşında 137 bebek var!
KAHRAMANMARAŞ merkezli 7.7 ve 76'lık iki büyük deprem 11 ilde büyük yıkıma ve 50 binden fazla insanın ölümüne neden oldu. Depremin ilk gününden bu yana 'kayıp çocuk'lar tartışılırken, Emniyet Genel Müdürlüğü resmi rakamları açıkladı. Deprem bölgesinde 55 çocuk, 140 yetişkin kayıp; kimliği belirlenemeyen 0-1 yaş arasında 137 bebek var. 140 yetişkin afet bölgesinde kayıp sebebiyle aranmaya devam ediliyor...
Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından kayıp çocuk ve yetişkinlerle ilgili tartışmalar sürerken, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Resul Holoğlu TBMM Çocuk İstismarının Araştırılması Komisyonu’nda deprem bölgesindeki kayıp yurttaş başvuruları ile ilgili resmi rakamları açıkladı. Holoğlu, “8 Mart 2023 tarihi itibarıyla deprem bölgesinde afet sebebiyle kaybolduğu gerekçesiyle 55 çocuk hakkında kayıp müracaatı bulunmaktadır. Şu ana kadar bize yapılan büyük kayıp müracaatları da 140 yetişkin afet bölgesinde kayıp sebebiyle aranmaya devam ediliyor” dedi.
İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızını 6 yaşındayken “imam nikahı” ile evlendirdiğinin ortaya çıkmasının ardından kurulan TBMM Çocuk İstismarının Araştırılması Komisyonu, bugün Adalet, Aile ve Sosyal Hizmetler, İçişleri, Sağlık ve Milli Eğitim bakanlıklarının deprem bölgesindeki çocuklarla ilgili çalışmalarını dinlemek için toplandı. Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Resul Holoğlu deprem bölgesinde kimlik tespit çalışmalarını ve kayıp ihbarı yapılan yurttaşların sayısını paylaştı. Holoğlu, şunları söyledi:
"Kimlik tespiti için personel görevlendirildi"
“Deprem bölgesinde ailelerinden ayrı olarak kurtarılan veya bulunan çocukların mutlak kayıt altına alınarak teslim edilmesi, teslimin öncelikle sağlık görevlilerine yapılmasının sağlanması, sağlık görevlilerine teslimin mümkün olmaması durumunda çocuğun bulunduğu veya kurtarıldığı bina numarasının veya yerinin kaydedilmesi, teslim edilen şahısların kimlik bilgileri ve fotoğraflı tespitlerin sağlanması ve teslim edilen şahıslara ait araç bilgilerinin kaydedilmesi; olay yerinde video, resim vasıtasıyla adres bilgilerinin kayıt altına alınarak teslim edilen sağlık kuruluşunun bilgilerinin eksiksiz kaydının yapılması hususlarıyla deprem mağduru çocuklara yönelik sadece bu işlemlerin takibi ve yürütülmesi amacıyla deprem bölgesi ve bölgeden hasta sevk edilen tüm kolluk birimlerinde yirmi dört saat esasına göre personel görevlendirilmiştir."
"Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yayınlanan ‘depremden etkilenen, henüz yakınlarına ulaşılamayan kimliksiz veya kendini ifade edemeyen çocuklar’ konulu genelge doğrultusunda, kimlik tespiti yapılmayan çocuklarımızın kimlik tespitinin yapılabilmesi için fotoğraflarının çekilmesi, fiziki özelliklerinin ortaya konulması gibi işlemler yürütülerek hastanelerde tedavisi tamamlanan ve aile bağı kurulamayan çocuklarımızın aile ve sosyal hizmetler il müdürlüklerine teslimi sağlanmaktadır."