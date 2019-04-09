Emniyet operasyon başlattı! 1500 yıllık "Amuled" Denizli'den çıktı!
Operasyon Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldı.
Aldıkları bir istihbaratı değerlendiren ekipler, ellerinde tarihi eser bulunduğu ve bunu satmak isteyen şahısları belirleyen ekipler ardından şüphelilerin kullandığı aracı takibe aldı.
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Ardından gerekli güvenlik önlemlerini alan ekipler aracı durdurarak arama yaptı.
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Aramalarda naylon poşet ve peçeteye sarılı tarihi eser olabileceği değerlendirilen üzerinde değişik altın yaldızlı motiflerin olduğu el yazması 2 adet kitap ele geçirdi.
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Ardından kitaplar Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Görevlileri tarafından incelendi.
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