Emniyet müdüründen Roma'da resim sergisi

“Roma, sanatın kalbi''

41. sergisi için Roma’yı özellikle seçtiğini ifade eden Sula, “Roma, sanat tarihinin şekillendiği bir şehir. Dünyaca ünlü ressamların beşiği niteliğinde. Ben de bu sanat şehrine Anadolu irfanını “Kelimenin Kalbi” ile anlatmaya geldim” dedi.

Sergi, söyleşi gibi faaliyetlerle bugüne kadar 80 bin kişiye ulaştıklarını, bu seneki hedefinin ise 100 bin kişiyi aşmak olduğunu ifade eden Sula, "Sergilerimde aslında Anadolu irfanını anlatıyoruz. Yunus Emre de 'Gelin tanış olalım. Sevelim sevilelim. Bu dünya kimseye kalmaz' diyor. İşte bu Anadolu irfanıdır. Bugün dünyanın açlığı bence insanlığa, vicdanadır. Anadolu, bunların yeşerdiği yerlerdir. Bunlardan bahsedip bunları anlatacağız ki bizi daha iyi tanısınlar" dedi.