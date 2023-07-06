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Emniyet Müdürü istifa etti, İsrail sokakları karıştı! Aracıyla protestocuların arasına daldı o anlar kamerada

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Emniyet Müdürü istifa etti, İsrail sokakları karıştı! Aracıyla protestocuların arasına daldı o anlar kamerada

İsrail’de Tel Aviv Emniyet Müdürü Amichai Eshed’in baskı sonucu istifa etmesinin ardından sokaklara inen protestocuların arasına bir sürücü aracıyla daldı. Olayda 1 kişi hafif şekilde yaralandı.

Emniyet Müdürü istifa etti, İsrail sokakları karıştı! Aracıyla protestocuların arasına daldı o anlar kamerada

İsrail’de Tel Aviv Emniyet Müdürü Amichai Eshed’in baskı sonucu istifa etmesinin ardından yüzlerce kişi Eshed’e destek için sokağa indi. 

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Emniyet Müdürü istifa etti, İsrail sokakları karıştı! Aracıyla protestocuların arasına daldı o anlar kamerada

Başkent Tel Aviv’deki Ayalon Otoyolunu trafiğe kapatan göstericiler, ateş yakarak, havai fişek attı. Göstericileri dağıtmak için polis, tazyikli su ve copla müdahale etti.

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Emniyet Müdürü istifa etti, İsrail sokakları karıştı! Aracıyla protestocuların arasına daldı o anlar kamerada

İsrail basını, protestocuların sayısının giderek artığını belirterek, Kudüs, Hayfa ve diğer şehirlerde de protestoların başladığını aktardı. 

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Emniyet Müdürü istifa etti, İsrail sokakları karıştı! Aracıyla protestocuların arasına daldı o anlar kamerada

Kudüs’teki göstericilerin, Cumhurbaşkanlığı Konutu ve Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Azza Caddesi'ndeki evine doğru yürüdüğü bildirildi.

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