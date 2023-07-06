Emniyet Müdürü istifa etti, İsrail sokakları karıştı! Aracıyla protestocuların arasına daldı o anlar kamerada
İsrail’de Tel Aviv Emniyet Müdürü Amichai Eshed’in baskı sonucu istifa etmesinin ardından sokaklara inen protestocuların arasına bir sürücü aracıyla daldı. Olayda 1 kişi hafif şekilde yaralandı.
İsrail’de Tel Aviv Emniyet Müdürü Amichai Eshed’in baskı sonucu istifa etmesinin ardından yüzlerce kişi Eshed’e destek için sokağa indi.
Başkent Tel Aviv’deki Ayalon Otoyolunu trafiğe kapatan göstericiler, ateş yakarak, havai fişek attı. Göstericileri dağıtmak için polis, tazyikli su ve copla müdahale etti.
İsrail basını, protestocuların sayısının giderek artığını belirterek, Kudüs, Hayfa ve diğer şehirlerde de protestoların başladığını aktardı.
Kudüs’teki göstericilerin, Cumhurbaşkanlığı Konutu ve Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Azza Caddesi'ndeki evine doğru yürüdüğü bildirildi.