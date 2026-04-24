Emmanuel Eboeu zor günler yaşıyor! Her şeyini kaybetti, Galatasaray'dan iş istedi
Galatasaray'ın eski futbolcusu Emmanuel Eboue zor günler geçiriyor.
2011 ile 2015 yılları arasında Galatasaray forması giyen ve şampiyonluk yaşayan Emmanuel Eboue her şeyini kaybetti.
The 5th House Podcast kanalına konuşan Fildişili eski futbolcu zor günlerini gözyaşlarıyla anlattı.
Eboue şu ifadeleri kullandı: "İngiltere'de 3 ev almıştım. Bir sürü arabam vardı. Çok şeyim gitti. Ne kadar olduğunu söylemek istemiyorum ama çok fazla. Her şeyimi kaybettim." ifadelerini kullandı.
Şimdiye kadar, çocuklarımın son bir fotoğrafı yok. Anneden bazı yeni fotoğraflar istediğimde, bana vermeyi reddetti. Mesajlarımı okuyorlar, ama cevap vermiyorlar."