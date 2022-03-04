Emlakçı dükkanını yardım ofisi yaptı! Antalya'dan Ukrayna'ya yardım yağıyor: Aralarında Ruslar da var
-Rusya ve Ukrayna arasında 24 Şubat tarihinde başlayan savaş dokuzuncu gününde de devam ederken, Türkiye’de Rus ve Ukraynalıların en yoğun yaşadığı bölge olan Alanya’dan her gün binlerce yardım malzemesi savaş bölgesine gönderiliyor. Aralarında çocukların ve farklı ülkelerden vatandaşların bulunduğu kalabalık grup yakalarında ise Ukrayna bayrağı renklerinde kurdeleler taşıyor.
Bir yıldır Alanya’da yaşayan 27 yaşındaki Ukrayna vatandaşı Kateryna Netesa, ortağı ile beraber iki hafta önce emlak ofisi açmak için kiraladığı dükkanı Ukrayna yardım ofisine çevirdi.
Her gün yüzlerce yabancının bir araya gelerek, burada her türlü yardım malzemesini tırlara yükleyip Ukrayna’ya gönderiyorlar.
Natesa, Ukrayna’ya gönderilen yardım malzemeleriyle ilgili olarak, “Burada her şey var. Kıyafet, yemek, çocuk ihtiyaçları ve ilaç ne olursa her şeyi gönderiyoruz” dedi.
Natesa, yardımların nasıl gönderildiğini ise “Biz karayolu ile gönderiyoruz, önce Alanya’dan Antalya’ya gidiyor, sonra Antalya’dan İstanbul’a ve oradan da Ukrayna’ya gidiyor” şeklinde anlattı.