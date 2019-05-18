Emirates, 27-28 Mayıs'ta İstanbul'a işçi alımına geliyor
Emirates Havayolu, pilot işe alımı için 27-28 Mayıs 2019 tarihlerinde İstanbul’da görüşme günü düzenliyor.
Emirates Havayolu, genişleyen uçuş ağına paralel olarak kabin ekibi işe alımlarını da hızlandırıyor. Emirates’in pilot ekibine Türkiye’den başvuran adaylar için 27-28 Mayıs 2019 tarihlerinde Crowne Plaza İstanbul Florya’da görüşme günü düzenleniyor.
Pilot görüşme günü, ilgilenen pilotlara, işe alma süreci hakkında daha fazla bilgi sunarken, Emirates pilotu olmanın faydaları hakkında Emirates personeli ile birebir görüşmek ve Dubai’de yaşamak ve çalışmanın nasıl olduğunu öğrenmek adına büyük bir fırsat sunuyor.
İlgilenen pilot adaylarının, görüşme yerine zamanında gelmesi ve bilgilendirme oturumuna katılması gerekiyor. Pilotların oturum için öncesinde kayıt yaptırması gerekmiyor. Emirates ayrıca, pilot eşlerini de Dubai’de yaşam, çocukların eğitimi ve diğer konularda bilgi alabilmesi için sunumlara katılmaya davet ediyor.
Emirates, tanıtım toplantısına katılmaları mümkün olmayan, ancak Emirates’te bir kariyer yapmak isteyen pilotların, http://www.emiratesgroupcareers.com/pilots/ adresinden de çevrimiçi başvuru yapmalarını mümkün kılıyor.