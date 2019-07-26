Emir Uyar'la yaşadığı aşk çok konuşulmuştu! Adriana Lima'nın spor tutkusu da bir başka

Dünyaca ünlü model, “Yoga ile başladım ama yapamadım. 19 yaşındayken boksu keşfettim ve ona aşık oldum çünkü kişiliğime de uyuyordu” dedi. Yaptığı spordan zevk aldığını ifade eden Lima, tavsiye olarak, ''Boksun kendisini aktif tuttuğunu ve güçlendirdiğini söyleyen Lima, “Yalnızca vücuduma değil; zihnime de iyi geldi. Yapacağınız spor ne olursa olsun, size zevk vermeli” dedi.