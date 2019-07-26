Emir Uyar'la yaşadığı aşk çok konuşulmuştu! Adriana Lima'nın spor tutkusu da bir başka
Metin Hara ayrılığının ardından Türk iş insanı Metin Uyar ile aşk yaşayan Adriana Lima, son olarak spor tutkusuyla gündeme geldi.
Metin Hara'dan ayrıldıktan sonra geçtiğimiz haftalarda Türk iş insanı Emir Uyar ile aşk yaşadığı ortaya çıkan Adriana Lima, şimdi de spor tutkusu ile gündeme geldi. Kick Boks yapan güzel model, spor yaparak kendi gücünü keşfettiğini ifade etti.
Dünyaca ünlü model, “Yoga ile başladım ama yapamadım. 19 yaşındayken boksu keşfettim ve ona aşık oldum çünkü kişiliğime de uyuyordu” dedi. Yaptığı spordan zevk aldığını ifade eden Lima, tavsiye olarak, ''Boksun kendisini aktif tuttuğunu ve güçlendirdiğini söyleyen Lima, “Yalnızca vücuduma değil; zihnime de iyi geldi. Yapacağınız spor ne olursa olsun, size zevk vermeli” dedi.
Geçtiğimiz günlerde ise Adriana Lima'dan gelen bir itiraf çok konuşulmuştu. Lima, “Modelliğe başladığımda bir gün biteceğini biliyordum. Genellikle belirli bir yaş aralığı vardır. Ben bu bakışı kırmak istedim” itirafıyla şaşırtmıştı.
Brezilyalı güzel, mesleğini kadınların hayatlarının her döneminde güzel olduklarını göstermek için kullandığını belirterek, “38 yaşındayım, hala aktifim ve bunun, elimden geldiğince sürmesini umuyorum” demişti.