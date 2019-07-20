Emir uyar ile aşk yaşayan Adriana Lima'dan şaşırtan bir itiraf geldi! 'Hala aktifim' diyerek anlattı
Son zamanlarda Türk iş insanı sevgilisi Emir Uyar ile adından sıkça söz ettiren Adriana Lima'dan şaşırtan bir itiraf geldi. Lima, kendisiyle ilgili bir itirafta bulundu.
Metin Hara ile ayrılığının ardından yeni sevgilisini de Türk seçen Adriana Lima, iş insanı Emir Uyar ile birlikteliği ortaya çıktığından beri çok konuşulmuştu. Dünyaca ünlü bir model olan Lima, son olarak ise bulunduğu bir itiraf ile gündeme geldi.
Adriana Lima, “Modelliğe başladığımda bir gün biteceğini biliyordum. Genellikle belirli bir yaş aralığı vardır. Ben bu bakışı kırmak istedim” itirafıyla şaşırttı. Brezilyalı güzel, mesleğini kadınların hayatlarının her döneminde güzel olduklarını göstermek için kullandığını belirterek, “38 yaşındayım, hala aktifim ve bunun, elimden geldiğince sürmesini umuyorum” dedi.
Lima, güzelliğinin sırrı olarak, “18 yaşımdan beri kendime, beslenmeme, akıl sağlığıma ve görünüşüme dikkat ettim” dedi.
Geçtiğimiz gün ise Adriana Lima, bir çekim için yaşadığı Miami'den New York'a gitmek üzere yola çıktı. Uçağın rötar yapmasıyla başlayan aksilikler zinciri bir türlü bitmek bilmeyince de sosyal medya hesabından isyan etti.