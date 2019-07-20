Emir uyar ile aşk yaşayan Adriana Lima'dan şaşırtan bir itiraf geldi! 'Hala aktifim' diyerek anlattı

Metin Hara ile ayrılığının ardından yeni sevgilisini de Türk seçen Adriana Lima, iş insanı Emir Uyar ile birlikteliği ortaya çıktığından beri çok konuşulmuştu. Dünyaca ünlü bir model olan Lima, son olarak ise bulunduğu bir itiraf ile gündeme geldi.