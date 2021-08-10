Emir Sarıgül'ün eski eşinden Haluk Levent'e: 1 aydır kızlarını görmüyor ama bağış yapmış

AHBAP Derneği'nin kurucusu, sanatçı Haluk Levent, 28 Temmuz'dan bu yana Türkiye'nin birçok noktasında başlayan orman yangınları devam ederken söndürülemeyen yangınlar ve evlerini kaybeden yurttaşlar için çalışmalar başlatmıştı. Türkiye'yi saran orman yangınlarına helikopter desteği sağlayabilmek adına, AHBAP isimli kurucusu olduğu derneğe bağışları kabul eden Haluk Levent, Twitter'dan kızları adına 150 bin TL bağış yapan Emir Sarıgül'e teşekkür etmişti. Sarıgül'ün eski eşi Fatış Altınbaş, Sarıgül hakkında çok konuşulacak bir tweet attı.