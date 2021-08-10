Emir Sarıgül'ün eski eşinden Haluk Levent'e: 1 aydır kızlarını görmüyor ama bağış yapmış
Emir Sarıgül'ün eski eşi Fatoş Altınbaş'tan Haluk Levent'in paylaşımına dikkat çeken yanıt...
AHBAP Derneği'nin kurucusu, sanatçı Haluk Levent, 28 Temmuz'dan bu yana Türkiye'nin birçok noktasında başlayan orman yangınları devam ederken söndürülemeyen yangınlar ve evlerini kaybeden yurttaşlar için çalışmalar başlatmıştı. Türkiye'yi saran orman yangınlarına helikopter desteği sağlayabilmek adına, AHBAP isimli kurucusu olduğu derneğe bağışları kabul eden Haluk Levent, Twitter'dan kızları adına 150 bin TL bağış yapan Emir Sarıgül'e teşekkür etmişti. Sarıgül'ün eski eşi Fatış Altınbaş, Sarıgül hakkında çok konuşulacak bir tweet attı.
Emir Sarıgül: Kızlarım yanımda, onlar için 150 bin TL bağışlıyorum
Levent, "Sevgili Emir Sarıgül aradı. 'Abi kızlarım Ayşenaz ve Azra yanımdalar. Yangın olayından çok etkilendiler. Onlar adına 150 bin TL bağış yapıyorum' dedi."
Levent'in yardım bağışını duyurmasının ardından dikkat çeken bir diyalog yaşandı.
"Kızlarım Ayşenaz ve Azra bir aydır babalarıyla görüşmediler"
Haluk Levent'in paylaşımına yorum yapan Emir Sarıgül'ün eski eşi Fatoş Altınbaş, "Kızlarım Ayşenaz ve Azra bir aydır babalarıyla görüşmediler ama tabii bağış, bağıştır. Yalan kısmına takılmayalım. Tebrikler" ifadelerini kullandı.