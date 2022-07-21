Emir Sarıgül, Sibel Can'a koştu, fena yakalandılar! Ortalık fena halde karıştı
Buket Aydın ile yollarını ayıran Emir Sarıgül, hemen uzatmalı sevgilisi Sibel Can'a koştu. Bodrum'da yakalanan ikilinin görüntüleri kameralara yansıdı. Uzun yıllardır birlikte isimleri anılan Sibel Can ve Emir Sarıgül, özel hayatlarıyla ilgili bir açıklama yapmamaya devam ederken, beraber oldukları görüntüler ortaya çıkmaya devam ediyor. Birlikte tatil yapan çiftin o fotoğrafı, gündeme bomba gibi düştü...
Buket Aydın'la ayrılan Emir Sarıgül, uzun soluklu sevgilisi Sibel Can'ın yanına koştu. Bodrum'da tatil yaptıkları öğrenilen ikilinin birlikte yakalandıkları fotoğraf, gündeme bomba gibi düştü. Çok konuşulan çift, arkadaşlarıyla otururken kamerayalara yakalandı. İşte o görüntüler...
Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül, özel hayatıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz sene televizyoncu Buket Aydın ile yollarını ayıran Sarıgül, eski aşkına geri döndü.
Bir habere göre, uzun yıllardır 51 yaşındaki şarkıcı Sibel Can'la sık sık görüntülenen ancak ilişkisini kabul etmeyen 41 yaşındaki Sarıgül, yine şarkıcıyla bir araya geldi.
Bodrum Torba'da görüntülenen ikili, yakın arkadaşlarıyla sohbet etti. Bir ara telefonuyla uğraşan Sarıgül, daha sonra Sibel Can ile arkadaşlarının yanından ayrıldı.