Emir Sarıgül Buket Aydın evleniyor mu ilk kez açıklama geldi!

Eski Galatasaray yöneticisi ve iş insanı Emir Sarıgül ve Buket Aydin birlikteliğinde gelgitler ve tarafların birlikte olmadıklarına dair açıklamalarının ardından, Aydın'ın Sarıgül ile teknede yemek yedikleri görüntülerin ortaya çıkmasıyla pek çok iddia ortaya atılmış, magazin kulislerinde çiftin çok yakında evleneceği konuşulmuştu:. Sarıgül, bugün Buket Aydın ile birlikteliğine ilişkin ilk kez çok net bir açıklama yaptı.