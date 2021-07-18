Emine Ün'ün boşandığı eski eşi Tolga Karataş baldızıyla görüntülendi!
Ünlü oyuncu Emine Ün'den nisan ayında boşanan iş insanı Tolga Karataş, eski baldızıyla birlikte görüntülendi.
Oyuncu Emine Ün ve iş insanı Tolga Karataş, nisan ayında 9 yıllık evliliklerini sonlandırmıştı. Geçtiğimiz günlerde alışveriş merkezinde bir kadın ile görüntülenen Karataş, muhabirlere "Yanlış anlaşılma olmasın. Yanımdaki hanımefendi Emine Hanım'ın kız kardeşidir" dedi.
Rol aldığı "Canısı" dizisiyle adını duyuran ünlü oyuncu Emine Ün, 9 yıllık eşi Tolga Karataş ile geçtiğimiz nisan ayında boşanmıştı.
"Yanlış anlaşılma olmasın"
Snob Magazin'de yer alan habere göre; Ün, uzun süredir ortalarda görünmezken, boşandığı eşi Karataş önceki gün Akmerkez'de bir kadınla görüntülendi. İş insanı, "Yanlış anlaşılma olmasın. Yanımdaki hanımefendi Emine Hanım'ın kız kardeşidir" dediği öğrenildi.
Emine Ün'le boşanması hakkında da konuşan Tolga Karataş, "Aramızdaki fikir ayrılığından dolayı yollarımızı ayırdık, ileride ne olur bilmiyorum." ifadelerini kullandı.