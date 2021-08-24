Emine Ün'ün annesi koronadan hayatını kaybetti
Koronavirüse yakalanan Emine Ün'ün annesi hayatını kaybetti. Emine Ün, acısının tarifsiz olduğu yazarak paylaşım yaptı.
Emine Ün, 10 gün önce kendisi gibi koronavirüs testi pozitif çıkan annesinin yoğun bakıma kaldırıldığını duyurmuştu. Emine Ün'ün annesi bu sabah hayatını kaybetti.
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Emine Ün, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından annesine sarılıp öptüğü bir fotoğrafını yayınlayan oyuncu, "Şu an üzüntümün tarifi yok" diyerek annesinin yoğun bakıma alındığını duyurmuştu.
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Emine Ün sabaha karşı yaptığı paylaşımlarla annesinin vefat ettiği haberini duyurdu.
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Emine Ün, "Annem... Kapkara gün, acımın tarihi yok" ifadelerini kullandı.
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