Emine Ün Bodrum tatilinden paylaştı! Fit hali yıllar önce çekilen karelerini hatırlattı...
Sosyetik güzel ve oyuncu Emine Ün, Bodrum tatilinde. Deniz ve güneşin tadını çıkan Emine Ün plaj keyfi yaparken objektiflere yakalandı. Ünlü ismin plaj stili ve fit hali dikkat çekti.
İbrahim Erkal ile başrolü paylaştığı "Canısı" dizisiyle büyük çıkış yakalayan Emine Ün, yıllara meydan okuyan güzelliğiyle yeniden gündemde.
Bir dönem Emre Kınay ile evli olan ve bu evlilikten dünyaya gelen kızı Duru Kınay ile sosyal medyada sık sık paylaştığı karelerle dikkat çeken Emine Ün, yaz tatili için yine Bodrum'u tercih etti.
Yalıkavak’taki bir plajda objektiflere yansıyan Ün, fit görünümüyle dikkat çekti. Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; ünlü oyuncu, gün boyunca denizin ve güneşin keyfini çıkardı.
47 yaşındaki Emine Ün’ün Bodrum tatilinden karelere "Yıllara meydan okuyan güzellik", "hiç değişmemiş" gibi yorumlar geldi.