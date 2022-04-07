Emine Erdoğan'dan sürpriz ziyaret! Tabildot kuyruğuna girdi hepsiyle tek tek ilgilendi

Emine Erdoğan, öğrencilerin eğitimleri, dersleri, yurt şartları ve gelecek hayalleri hakkında sohbet etti. İftar sonrası Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve eşi Betül Kasapoğlu, Emine Erdoğan'a ziyaret anısına tablo takdim etti.