Emine Erdoğan'dan sürpriz ziyaret! Tabildot kuyruğuna girdi hepsiyle tek tek ilgilendi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Hacı Ömer Sabancı Kız Öğrenci Yurdu'na sürpriz iftar ziyareti yaptı. Erdoğan ile aynı masada iftar yapan üniversite öğrencisi Cansel Kaya "Karşımızda görünce inanamadık, çok şaşırdık." dedi.
Emine Erdoğan, KYK yurdunda kız öğrencilerle birlikte orucunu açtı. İftardan önce yurda gelen Emine Erdoğan, bahçede bir süre öğrencilerle sohbet etti. Daha sonra yurt yemekhanesine geçen Emine Erdoğan, öğrencilerin şaşkın bakışları altında tabildot kuyruğuna girdi. Uzun yemek kuyruğunu beklerken öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Emine Erdoğan, burada öğrencilerle bol bol fotoğraf çektirdi.
Emine Erdoğan'ın, yoğun ilgi nedeniyle yemek kuyruğunu kaçırmamak için önündeki öğrenciyle şakalaşması da öğrenciler arasında gülüşmelere neden oldu.
Emine Erdoğan, yemekleri aldıktan sonra öğrencilerle aynı masaya geçerek orucunu açtı. Yemek boyunca öğrencilerle keyifli sohbet eden Emine Erdoğan, masadaki öğrencilerle tek tek ilgilendi.
Emine Erdoğan, öğrencilerin eğitimleri, dersleri, yurt şartları ve gelecek hayalleri hakkında sohbet etti. İftar sonrası Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve eşi Betül Kasapoğlu, Emine Erdoğan'a ziyaret anısına tablo takdim etti.