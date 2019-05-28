Emine Erdoğan, konuk Cumhurbaşkanının eşiyle yakından ilgilendi.
Demirören Haber Ajansı
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih'i kabul etti. Vahdettin Köşkü'ndeki görüşme sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, konuk Cumhurbaşkanının eşiyle yakından ilgilendi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, konuk Cumhurbaşkanının eşiyle yakından ilgilendi.
17
Emine Erdoğan Irak Cumhurbaşkanının eşi Serbagh Salih'i Vahdettin Köşkü ve botanik bahçesini gezdirdi
27
Emine Erdoğan ile Serbagh Salih daha sonra birlikte Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi'ni ziyaret etti.
37
47