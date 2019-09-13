Emine Erdoğan Esenler'de öğrencilere atıktan üretilen defter dağıttı

Esenler Belediyesi tarafından Hasip Dinçsoy İlkokulu'nda düzenlenen Defter Dağıtım Töreni'ne katılan Erdoğan, belediyenin geri dönüşümle ilgili yaptığı çalışmaların sergilendiği okul bahçesini gezerek atıktan elde edilen ürünleri inceledi.