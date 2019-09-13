Emine Erdoğan Esenler'de öğrencilere atıktan üretilen defter dağıttı
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Esenler'de geri dönüşüm tesislerinde atıktan elde edilen defterleri öğrencilere dağıttı. Defterlerin öğrencilere ücretsiz dağıtıldığını öğrenen Erdoğan, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'yu tebrik etti.
Esenler Belediyesi tarafından Hasip Dinçsoy İlkokulu'nda düzenlenen Defter Dağıtım Töreni'ne katılan Erdoğan, belediyenin geri dönüşümle ilgili yaptığı çalışmaların sergilendiği okul bahçesini gezerek atıktan elde edilen ürünleri inceledi.
Emine Erdoğan, geri dönüşüm kumbarası, atık yağdan elde edilen deterjan, atık pil değerlendirme kutusu ve Mavi Kapak Projesi'ne ilişkin Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'dan bilgi aldı.
Emine Erdoğan Esenler'de öğrencilere atıktan üretilen defter dağıttı
Esenler'deki bütün okullarda atıktan elde edilen defterlerin öğrencilere ücretsiz dağıtıldığını öğrenen Erdoğan, "Başkanım sizi tebrik ediyorum. İnşallah bütün ilçelerimize, Türkiye'mize örnek olsun." dedi
Erdoğan, Mavi Kapak Projesi kapsamında alınan tekerlekli sandalye ve akülü araçları incelediği sırada yanına gelen engelli bir vatandaşla sohbet etti.