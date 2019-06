Emine Erdoğan basketi attı hediyeyi kaptı

Bugüne kadar imza attıkları her başarı için A Milli Kadın Basketbol Takımı sporcularına teşekkür eden Erdoğan, "Sporda kazanılan başarı, bir ülkenin tümüne mal olan başarıdır. Potaya attığınız her top, kazandığınız her sayı, gönlümüzde coşkuya sebep olur. Evlerimize sevinç getirir. Yüzümüzde tebessümler açtırır. Sizler sahada koşarken, biz de adeta birlikte koşar gibi heyecanlanırız. Yenseniz de yenilseniz de her daim gururlanırız." diye konuştu.