Emine Erdoğan basketi attı hediyeyi kaptı
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 2019 FİBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası öncesinde A Milli Kadın Basketbol Takımı ile Huber Köşkü'nde akşam yemeğinde bir araya geldi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 2019 FİBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası öncesinde A Milli Kadın Basketbol Takımı ile Huber Köşkü'nde akşam yemeğinde bir araya geldi.
Programa, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Milli Takımlar Teknik Direktörü Haluk Yıldırım, A Kadın Milli Takım Menajeri Yasemin Horasan ile teknik heyet ve basketbolcular katıldı.
Emine Erdoğan, yemekte yaptığı konuşmada, A Milli Kadın Basketbol Takımı'nı 2019 Avrupa Şampiyonası'na uğurluyor olmanın büyük heyecanı içinde olduklarını dile getirdi.
Bugüne kadar imza attıkları her başarı için A Milli Kadın Basketbol Takımı sporcularına teşekkür eden Erdoğan, "Sporda kazanılan başarı, bir ülkenin tümüne mal olan başarıdır. Potaya attığınız her top, kazandığınız her sayı, gönlümüzde coşkuya sebep olur. Evlerimize sevinç getirir. Yüzümüzde tebessümler açtırır. Sizler sahada koşarken, biz de adeta birlikte koşar gibi heyecanlanırız. Yenseniz de yenilseniz de her daim gururlanırız." diye konuştu.